https://news.day.az/hitech/1393744.html Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов
Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов
Компания Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов за дискриминацию американских работников в рамках урегулирования претензий Минюста США, говорится на сайте американского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru
"В рамках соглашения Facebook выплатит гражданский штраф в размере 4,75 миллиона долларов и до 9,5 миллиона долларов имеющим на это право жертвам предположительной дискриминации", - говорится в официальном заявлении.
В Минюсте отметили, что это самый крупный штраф за всю 35-летнюю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.
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