Раскрыт новый компьютер Apple

Apple выпустит новый мощный компьютер с квадратным корпусом в стиле Power Mac. Об этом сообщает издание iDrop News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет колумниста Bloomberg Марка Гурмана. Специалист отметил, что в американской компании запланировано производство и выпуск еще одного компьютера на базе ARM-чипа. Устройство условно называют Mac Pro Cube - он получит квадратный корпус и мощный процессор M1 Pro Max.

По информации инсайдера, визуально раскрытая модель будет напоминать классический компьютер Power Mac G4 Cube, представленный еще при руководстве Apple Стивом Джобсом в 2000 году. Машина будет ориентирована на профессиональных пользователей, иметь в базовом варианте 20-ядерный процессор и 64-ядерный графический ускоритель. В топовом варианте чип получит 40 ядер, графический процессор - 64 ядра.

Блогер Джон Проссер подтвердил информацию Гурмана, отметив, что Mac Pro Cube будет выглядеть, словно "стопка из четырех Mac mini". "Это показывает, как Apple обращается к своим корням, возвращая некоторые классические вещи из эпохи Стива Джобса", - отметили авторы медиа. Анонс нового девайса должен состояться на мероприятии WWDC летом 2022 года.

Также инсайдер сообщил, что Apple пока что не собирается обновлять свой самый мощный компьютер в серии - Mac Pro. Устройства на базе процессоров Intel до сих пор доступны в продаже, несмотря на то, что Apple отказалась от сотрудничества с производителем чипов еще в середине лета 2020 года.

Самым дорогим ноутбуком Apple в данный момент является 16-дюймовая модель MacBook Pro на чипе M1 Max.