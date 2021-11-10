Samsung представила оперативную память для смартфонов будущего
Samsung представила оперативную память для смартфонов формата LPDDR5X. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Представители корпорации рассказали, что LPDDR5X производится по 14-нанометровому техпроцессу с 16-гигабитными чипами, отличается повышенной скоростью передачи данных и низким энергопотреблением. Новый формат рассчитан на работу с искусственным интеллектом, 5G, метавселенными и будет применяться в смартфонах будущего.
LPDDR5X обеспечивает скорость обработки данных до 8,5 гигабита в секунду. Это более чем в 1,3 раза быстрее, чем у LPDDR5. Также оперативная память потребляет на 20 процентов меньше энергии. Актуальный формат разработан для удовлетворения растущего спроса на мобильную DRAM большей емкости.
"В последние годы сегменты рынка с гиперподключениями, такие как искусственный интеллект, дополненная реальность и метавселенная, которые полагаются на чрезвычайно быструю крупномасштабную обработку данных, оперативно расширяются", - объяснил необходимость внедрения LPDDR5X вице-президент Samsung Сан Джун Хван.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре