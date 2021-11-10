Google оштрафовали на миллиарды долларов

Европейский суд общей юрисдикции поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать компанию Google на 2,4 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в июне 2017 года исполнительный орган Европейского союза (ЕС) постановил оштрафовать Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Подразделение компании оспорило решение в суде высшей инстанции.

Тогда главный юрисконсульт корпорации Кент Уокер заявил, что Google "уважает, но не согласен с решением Еврокомиссии", а действия компании на рынке полезны как для рекламодателей, так и для пользователей. Однако суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Отмечается, что решение может быть обжаловано и передано в высший суд ЕС.