В NASA признались в нехватке астронавтов

NASA может потребоваться больше астронавтов для выполнения выполнения планов по пилотируемой космонавтике в ближайшие годы. Подобная информация содержится в отчете консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности за 2021 год, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящий момент астронавты NASA летают лишь на МКС на кораблях Crew Dragon и "Союз". Но программа Artemis подразумевает возвращение людей на Луну к 2025 году, и за первым полетом последует организация постоянного присутствия на земном спутнике. За исследованием Луны могут последовать экспедиции на Марс, и для этого также потребуются астронавты.

"После достижения пиковой численности в 150 человек в 2000 году число астронавтов постепенно уменьшалось, и теперь их всего 44, - пишут авторы доклада. - Поскольку NASA входит в новую эпоху пилотируемых полетов, эффективное управление корпусом астронавтов критически важно для успеха". Стоит отменить, что работой астронавтов NASA считаются не только полеты в космос, но и поддержка связи с миссиями, обучение новичков, общение с прессой и обществом и другие задачи.

NASA согласилось с выводами отчета о необходимости дополнительного набора астронавтов и намеренно выполнить рекомендации к ноябрю.