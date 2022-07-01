Распространение Windows 11 замедлилось

Windows 11 оказалась на третьем месте по популярности среди операционных систем Microsoft. Об этом сообщает издание XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа ссылаются на ежемесячный отчет исследовательской фирмы AdDuplex. Согласно приведенным данным, доля Windows 11 с февраля по май увеличилась незначительно - с 19 до 23,1 процента. Сообщается, что доля стабильной версии Windows 11 составила 19,7 процентов, тестовых версий - 0,7 процента. Самой популярной версией операционной системы (ОС) остается Windows 10 N21U, которая имеет долю 35 процентов, на второй позиции оказалась Windows 10 M21U, получившая 26,4 процента.

"Вы определенно можете видеть, что распространение Windows 11 несколько замедлилось по сравнению с предыдущими обновлениями Windows с момента появления Windows 10", - отметили авторы. Журналисты подчеркнули, что технически доля новой ОС все еще растет, однако медленнее, чем доля большинства ранних версий Windows на этом этапе своего жизненного цикла.

Специалисты предположили, что это связано с завышенными техническими требованиями для установки операционной системы. По словам авторов, доля Windows 11 так и останется ограниченной, пока миллионы пользователей со старыми ПК не приобретут себе новые компьютеры.