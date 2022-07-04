Британские ВС сообщили о взломе страниц армии королевства в соцсетях

Минобороны Великобритании сообщило о взломе страниц сухопутных сил ВС Соединенного Королевства в Twitter и на видеохостинге YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам известно о взломе учетных записей армии в Twitter и YouTube, и в настоящий момент ведется расследование, - говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя британских ВС. - Мы предельно серьезно относимся к информационной безопасности и работаем над решением проблемы. До завершения расследования давать дальнейшие комментарии было бы некорректно".

В Twitter британской армии в воскресенье вечером начали появляться ссылки на страницы с сообщениями о розыгрыше NFT-токенов. Страница армии в YouTube переименована в канал об инвестициях в криптовалюту, на котором в настоящий момент идут несколько онлайн-трансляций, посвященных этой теме, и отсутствуют другие видео.