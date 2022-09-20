Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере

ОАО "Азеркосмос" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана подписало меморандум о взаимопонимании с Космическим агентством Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, подписание состоялось в рамках 73-го Международного конгресса астронавтики в Париже.

Меморандум предусматривает укрепление сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли и развития технологий, а также расширения взаимовыгодных программ обмена опытом и знаниями для оценки коммерческих и образовательных возможностей в космической сфере.

Документ поспособствует совместной деятельности двух организаций в международных космических проектах, активному сотрудничеству в развитии космической экосистемы, космической науки и других областей, отмечает министерство.