Sony выпустит новую версию PS5 на замену всем предыдущим
В 2023 году компания Sony выпустит новую модель PlayStation 5. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон в эксклюзивном комментарии для Insider Gaming, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Хендерсона, новая версия PS5 придет на замену существующим консолям и постепенно полностью вытеснит их с рынка. Ее "начинка" останется практически неизменной, а главной отличительной особенностью обновленного устройства станет съемный дисковод, который будет подключаться к приставке при помощи порта USB-C. Сообщается, что дисковод можно будет также приобрести отдельно.
По данным Sony, с момента старта продаж в 2020 году по июнь 2022 года компания реализовала 21,7 млн единиц PlayStation 5. Если поначалу консоль считалась дефицитным товаром, то на текущий момент она присутствует в свободной продаже у большинства крупных ритейлеров по всему миру.
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