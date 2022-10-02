Mercedes-Benz представил виртуальный концепт-кар

В 2022 году для турнира League of Legends Esports американский рэпер Lil Nas X создал официальный гимн, на который был снят видеоклип. В музыкальном ролике и состоялось первое появление нового Mercedes-Benz, а после релиза видео немецкий автопроизводитель показал изображения модели, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

"При разработке экстраординарного виртуального шоу-кара происходит слияние двух миров - реального автомобильного дизайна и анимированного дизайна. Виртуальный мир означает, что мы можем раздвинуть границы и дать нашему творчеству пространство для неожиданного. В результате получилось нечто уникальное - первый полностью виртуальный шоу-кар от Mercedes‑Benz", - анонсировал новинку Гордон Вагенер.

Никакой информации о модели нет, поскольку она не имеет серийных перспектив. В компании лишь подчеркнули, что речь идет о кузове-коконе с минимальным количеством непрозрачных панелей, а привычные колеса заменены стеклянными сферами.

Чемпионат мира League of Legends Espors начался с отборочных раундов 29 сентября в Мехико, затем продолжится в Нью-Йорке четвертьфиналами, за которыми последуют полуфиналы в Атланте, а в Сан-Франциско 5 ноября пройдет мировой финал. На протяжении всего чемпионата кубок победителей по США будет перевозить Mercedes-Benz EQS SUV, мультимедийная система MBUX которого оформлена в стилистике игры.