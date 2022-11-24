Производитель ПК рассказал о падении спроса на компьютеры
Падение спроса на компьютеры вынудило HP начать сокращения среди персонала. Об этом сообщает издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты портала сослались на заявление HP, в котором крупный производитель компьютеров рассказал о резком снижении спроса на ПК. В этой связи компания собралась уволить к 2025 году от 4000 до 6000 сотрудников. Согласно подсчетам специалистов HP, затраты на реструктуризацию составят около миллиарда долларов, но благодаря сокращениям корпорация сможет сэкономить 1,4 миллиарда долларов в год к концу 2025 финансового года.
По словам журналистов, решение об увольнениях последовало на фоне "мрачных" финансовых показателей в четвертом квартале. Выручка HP снизилась на 11 процентов в годовом исчислении до 14,8 миллиардов долларов. Это связано с тем, что спрос на ПК и техническое оборудование резко упал после прохождения пика пандемии COVID-19.
Авторы подчеркнули, что HP стала последней компанией в "обреченном на гибель" технологическом секторе, которая заявила о сокращении штата. Один из главных конкурентов HP - Dell - также предсказал дальнейшее снижение спроса на компьютеры.
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