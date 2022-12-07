Создатель iPod представил новое устройство

Создатель плеера iPad совместно с французской компанией Ledger разработал гаджет для хранения криптовалюты Ledger Stax. Об этом сообщает издание CNBC. Устройство было представлено 6 декабря в рамках ежегодного мероприятия Ledger Op3n, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ledger Stax представляет собой устройство размером с небольшой смартфон и весом 45 граммов. Гаджет оборудован монохромным сенсорным экраном с закругленными краями, с помощью которого можно вносить и обменивать криптовалюту вроде биткоинов, эфира, кардано и солана.

В корпус кошелька также встроено несколько магнитов, благодаря которым несколько Ledger Stax можно объединить в стопку. Для подключения устройства к компьютеру предусмотрен разъем USB-C. Со смартфоном новинку можно синхронизировать по Bluetooth.

В разговоре с CNBC Фаделл сказал, что согласился работать над кошельком не сразу. Когда дизайнер получил предложение от Ledger в первый раз, он отказался, сославшись на занятость. Однако позже ему пришлось столкнуться с существующими "холодными" кошельками, которые его разочаровали. Тогда Фаделл передумал и принял решение Ledger.

"Когда я столкнулся с "холодными" кошельками, у меня сложилось впечатление, что они не готовы для массового потребителя. Тогда я решил, что кошельки должны перестать быть устройствами для гиков и бизнеса", - сказал Фаделл.

Ledger Stax поступит в продажу в 2023 году. Тем не менее, оформить предзаказ можно уже сейчас за $279.

Тони Фаделл с 2001 по 2008 год работал в Apple и возглавлял подразделение, ответственное за разработку и выпуск iPod.