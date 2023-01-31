На рынке микрочипов начался кризис

Производители микрочипов столкнулись с переизбытком запасов продукции, который произошел из-за снижения спроса после скачка продаж во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg.

"Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30-50%. Это ненормальная ситуация", - сказал глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Отмечается, что ситуация также дестабилизирует положение поставщиков и наносит ущерб экономикам азиатских стран, которые зависят от экспорта технологий. Из-за этого те компании, которые остались на рынке, формируют альянсы или рассматривают слияния.