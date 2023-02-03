Во Франции студентов отправили на пересдачу экзамена за использование ИИ

Студенты Страсбургского университета, пойманные на использовании программы с искусственным интеллектом (ИИ) во время удаленного экзамена, должны будут его пересдать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на решение руководства учебного заведения.

"Это первый случай в Страсбургском университете, других на сегодняшний день не зафиксировано", - уточнили в администрации.

По данным агентства, "около 20 студентов" были пойманы на жульничестве во время экзамена по истории Японии, который проходил на этой неделе. Первый этап был в формате онлайн-теста с несколькими вариантами ответа. Утверждается, что они могли использовать чат-бот ChatGPT, генерирующий текст по запросу пользователя, однако подробности не уточняются. Известно лишь, что их результаты были аннулированы и им придется выполнить дополнительные задания, но уже с личным присутствием в аудитории.

Ранее администрация французского Института политических исследований (Sciences Po) запретила студентам вуза использовать данный чат-бот при выполнении заданий. Тем, кого поймают на этом, пригрозили исключением из учебного заведения и даже запретом на дальнейшее получение высшего образования. В четверг министр национального образования и по делам молодежи Франции Пап Ндиай заявил в эфире радио France Inter о необходимости разработать способы пресечения подобной практики со стороны учащихся.

Чат-бот ChatGPT, который может генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать код, запустила в ноябре 2022 года компания OpenAI. В четверг агентство Reuters со ссылкой на исследование швейцарского финансового холдинга UBS Group сообщило, что этот чат-бот установил рекорд по росту числа загрузок пользователями.

В конце января в сети появилась информация о том, что студент Российского государственного гуманитарного университета защитил диплом, написанный при помощи данной программы. В пресс-службе вуза сообщали ТАСС, что проведут анализ этого диплома.