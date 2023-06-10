Apple и Samsung испытывают сложности с производством во Вьетнаме
Компании Apple и Samsung столкнулись со сложностями производства во Вьетнаме из-за перебоев с электроснабжением. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, с производственными сложностями на фоне нехватки электроэнергии столкнулись поставщики компаний.
"Производственные площадки поставщиков Apple, таких как Foxconn и Luxshare Precision Industry, а также Samsung Electronics на севере Вьетнама получили запросы от местных электроэнергетических компаний рассмотреть возможность веерных отключений электроэнергии или, по крайней мере, сократить ее использование в часы пик", - говорится в публикации.
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