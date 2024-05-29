Starlink сообщила о крупном сбое

Спутниковая система связи Starlink столкнулась с неполадками, ведется поиск способов их устранения.

Как передает Day.Az, на странице Starlink в социальной сети X появилось сообщение о текущем сбое в работе сети. В нем отмечается, что команда активно работает над исправлением проблемы.

Причины сбоя не были раскрыты.

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в Редмонде - штат Вашингтон.

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