Власти Турции решили внедрить ИИ в сфере финансов

Минфин Турции приступил к разработке новых методов контроля государственных расходов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам главы ведомства Мехмета Шимшека, современные технологии внедрят в бухгалтерские системы страны в течение года, пишет газета Dunya.

Министр отметил, что на фоне использования ИИ в Турции повысится эффективность внутреннего и внешнего аудита, а благодаря детальному анализу удастся ликвидировать неэффективные расходы без снижения качества и скорости предоставления услуг.

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