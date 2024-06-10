https://news.day.az/hitech/1667010.html Власти Турции решили внедрить ИИ в сфере финансов
Власти Турции решили внедрить ИИ в сфере финансов
Минфин Турции приступил к разработке новых методов контроля государственных расходов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам главы ведомства Мехмета Шимшека, современные технологии внедрят в бухгалтерские системы страны в течение года, пишет газета Dunya.
Министр отметил, что на фоне использования ИИ в Турции повысится эффективность внутреннего и внешнего аудита, а благодаря детальному анализу удастся ликвидировать неэффективные расходы без снижения качества и скорости предоставления услуг.
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