Apple представила iOS 18

Корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 18 с обновленными функциями в уже существующих приложениях, а также добавила новые функции - к примеру, игровой режим. Трансляция велась на YouTube-канале Apple, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ОС расширили возможности для виджетов и иконок - теперь их можно переместить в любое место на экране. Появилась настройка цветовых тем на стартовом экране, обновился центр управления. Каждое приложение теперь можно будет отдельно заблокировать или скрыть - а разблокировать, к примеру, с помощью пароля или Face ID.

Изменения коснулись приложения "Сообщения" - теперь можно отвечать на сообщения с помощью любых эмодзи, использовать разные виды текстов. Также сообщения можно отправлять в заданное время (отложенная отправка).

В iPhone с iOS 18 появится игровой режим для повышенной производительности во время гейминга. Кроме того, новая операционная система позволит людям переводить деньги просто поднеся свои смартфоны друг к другу.

Что еще показали

Apple представила свой генеративный искусственный интеллект (ИИ) - Apple Intelligence. Из функций: краткое содержание текстов, генерация картинок в нескольких стилях. ИИ может использовать самую разную информацию со смартфона, чтобы понимать контекст возложенных на него задач. Он также может генерировать эмодзи. Представители корпорации отметили, что их ИИ не собирает информацию и оперирует ею только на устройстве.

Корпорация также показала операционку VisionOS 2 для Vision Pro. Она, в частности, добавила гарнитуре новые жесты, а картинка стала более детализированной и приятной. Среди новых функций - превращение обычных фотографий в имитирующие 3D. Гарнитура также сможет поддерживать широкие экраны Mac для проекции.

Представлена WatchOS 11 - операционная система для умных часов Apple. В ней добавились новые возможности для занятий спортом, к примеру, более широкая статистика. Это же коснулось возможностей для просмотра данных о здоровье. Теперь анализ данных будет доступен в новом приложении Vitals.

В tvOS 18 для Apple TV добавились поддержка более широких проекторов, настраиваемые экраны блокировки. В iPadOS 18 обновили всплывающие окна - слева и в верхней части экрана. Apple с новой iPadOS добавила в свои планшеты возможность удаленного управления. На iPad появился калькулятор.

Новая MacOS получила название Sequoia - в ней добавилась функция iPhone Mirroring, позволяющая "создавать" на компьютере Mac видимый образ iPhone и управлять им удаленно. Уведомления с iPhone теперь могут приходить прямо на Mac. При управлении с компьютера смартфон может оставаться заблокированным. В этой ОС для планшетов также появилось приложения для хранения паролей.

Обновился и браузер Safari - в него внедрили функционал, показывающий основные моменты на веб-странице при помощи ИИ. Голосовой помощник Siri также получил обновление - теперь он может понимать контекст лучше, к примеру, замечать оговорки и ошибки в речи, как было продемонстрировано Apple. Siri будет интегрирована с чат-ботом ChatGPT от OpenAI. Благодаря этому ассистент сможет, к примеру, выдавать вместо своего ответа ответ от чат-бота.

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