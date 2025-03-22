Названы смартфоны Xiaomi, которые обновят до HyperOS 2.1

Портал Xiaomitime опубликовал список гаджетов Xiaomi, которые в ближайшее время будут обновлены до фирменной прошивки HyperOS 2.1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, HyperOS 2.1 станет доступной для широкого ряда устройств, включая флагманы серий Xiaomi 13, 14 и 15, складные MIX Fold и MIX Flip, а также популярных моделей Redmi и Poco.

Помимо смартфонов, обновление получат и планшеты Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro и Pad 6S Pro 12.4. Ознакомиться с полным перечнем из 30 устройств, которые получат HyperOS 2.1 на базе Android 15, можно на сайте Xiaomitime.

Новая прошивка обещает не только устранение известных ошибок, но и внедрение множества улучшений, направленных на повышение функциональности и стабильности системы.

HyperOS - это прошивка компании Xiaomi на базе Android, которая сочетает в себе оптимизированный пользовательский интерфейс и функции, ориентированные на производительность и удобство использования. Она выделяется интеграцией устройств в экосистеме Xiaomi, улучшенной многозадачностью, энергоэффективностью и стабильностью работы.