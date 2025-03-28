Samsung оштрафовали на $601 млн.

Индийская налоговая служба предъявила южнокорейской компании Samsung Electronics требование уплатить $601 миллион налогов за неуплату импортных пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает gizmochina.

Samsung обвиняют в неправильной классификации запчастей Remote Radio Heads, ключевых компонентов телекоммуникационного оборудования 4G. По данным властей, эта классификация позволила компании избежать уплаты пошлин в размере от 10% до 20%.

Импорт осуществлялся в период с 2018 по 2021 год, он включал компоненты на сумму $784 млн. В 2024 году Samsung получила в Индии около $955 млн чистой прибыли благодаря этим поставкам.

Индийские власти сначала обвиняли Samsung в этом деле в 2023 году. Тогда компании удалось убедить налоговые органы Индии прекратить расследование, но теперь его возобновили.