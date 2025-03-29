Видеокарта для ноутбуков разочаровала экспертов

В сети появились первые обзоры ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 5090, которая не смогла удивить экспертов из-за слабого прироста производительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 3DNews.

Тестированием занимались ведущие технологические издания, такие как Notebookcheck, Computer Base и Hardwareluxx, а для тестов использовался ноутбук Razer Blade 16 (2025), максимальная конфигурация которого с видеокартой RTX 5090 оценивается в $4400.

В этой модели используется процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370. Сочетание этого процессора с новой видеокартой вызвало вопросы экспертов относительно баланса системы. Доступны также модели с RTX 5070 Ti и RTX 5080, стоимость которых на европейском рынке начинается от €2999 и €3499 соответственно.

Производительность RTX 5090 оказалась спорной. Согласно игровым тестам, устройство демонстрирует прирост всего на 10% по сравнению с предшественником на RTX 4090 в высоком разрешении, а в некоторых тестах уровень производительности и вовсе идентичен предыдущей модели. Более существенное преимущество замечено в сравнении с мобильной RTX 3080 Ti - до 40% прироста.

Видеокарты GeForce RTX 50-й серии поддерживают передовые технологии Nvidia, такие как многокадровый генератор (MFG), обеспечивающий кратное повышение FPS. Однако технологии генерации кадров сопровождаются увеличением задержки ввода.

Кроме того, сравнительные тесты показали, что MSI Raider A18 HX с RTX 5090 превосходит Razer Blade 16 по производительности благодаря более мощному процессору Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache.

Продажи ноутбуков с мобильными видеокартами GeForce RTX 50-й серии стартуют 31 марта.