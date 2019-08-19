Уже очень скоро для диагностики инфаркта может понадобиться всего одна капля крови пациента, как показывает исследование ученых из Королевского колледжа Лондона. Оказывается, если человек столкнется с острой болью в груди, то ему будет достаточно проколоть палец, что вполне по силам любому парамедику скорой помощи. Уже через 15 минут он будет знать, имеет ли дело с инфарктом или нет. Чем раньше поставлен этот диагноз, тем быстрее пациент начнет получать лечение и тем меньше ущерб для его сердца, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на "МедикФорум", передает Day.Az.

Новый анализ крови измеряет уровень белка в крови, который вырастает в том случае, если сердечная мышца повреждена. Исследования показали, что тест даёт удивительно точные результаты при инфарктах, а для его проведения требуется минимум крови.

Уже сейчас создатели этого теста работают над портативным девайсом, напоминающим глюкометр, который можно было бы применять сотрудникам служб скорой помощи. Ученые ожидают, что все эти устройства и технологии поступят в распоряжение врачей и парамедиков уже через два года.

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