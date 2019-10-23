Какие продукты снимают воспаление поджелудочной железы?
Очистить организм от токсинов и успокоить воспалительные процессы в поджелудочной железе и печени поможет ряд доступных продуктов. Об этом пишет "Московский Комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Одним из самых полезных напитков назван сок из свеклы и моркови. Его лучше пить по утрам.
Помогут снять воспаление и укрепить здоровье печени и поджелудочной железы богатые антиоксидантами натуральные травяные чаи.
Без лишних добавок. Достаточно одной кружки напитка в день.
В салаты и прочие блюда рекомендуется добавлять артишок - нераспустившуюся цветочную почку растения, состоящую из крупных мясистых чешуек.
В список также попали экзотическая папайя, льняное масло и крупы (пшено, киноа и гречка).
Все эти продукты полезны не только для пищеварения, но и для сердца.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре