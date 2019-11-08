Беременность сопровождается глубокими изменениями во всем женском организме. Одним из первых признаков беременности является увеличение нагрузки на вены таза и нижних конечностей. Поэтому у многих беременных появляются варикозные вены, которые иногда исчезают после родов.

Причины варикозной болезни при беременности:

- Механический фактор. Увеличенная матка является преградой для циркуляции крови, так как сдавливает нижнюю полую вену, прижимая ее к позвоночному столбу и подвздошной мышце.

- Циркуляторный фактор. Увеличение объема крови и оттока крови от сердца ведет к увеличению нагрузки на сосуды, особенно на вены, и их расширению.

- Гормональные факторы. Прогестерон, вследствие его релаксирующего воздействия на гладкомышечные волокна, приводит к снижению тонуса венозной стенки.

- Гемостатические факторы. Изменения в системе гемостаза всегда происходят в направлении повышения свертываемости.

- Другие способствующие факторы. В дополнение к вышеизложенным факторам, связанными с беременностью, существуют другие способствующие факторы, такие как отягощенность семейного анамнеза, малоподвижный образ жизни, неподвижная поза во время работы и многократные беременности с короткими интервалами между ними.

Симптомы появления варикозной болезни при беременности практически не отличаются от симптомов развития этого заболевания в другие периоды жизни: расширение подкожных вен, появлением звездочек, тяжесть в ногах, отеки, судороги, боль, кожный зуд, пигментация расширенных вен. На начальных стадиях заболевания женщин беспокоит больше косметический дефект. На поздних стадиях частыми проявлениями болезни являются боль и судороги. Если женщина жалуется на то, что болят вены при беременности, необходимо обратиться за консультацией к флебологу.

Профилактика варикозной болезни при беременности. Беременным женщинам независимо от факторов риска и венозных проявлений всегда необходима коррекция образа жизни: избегание неподвижного пребывания в положении стоя, сидения в низком кресле, приёма горячих и солнечных ванн, адаптирующие упражнения, такие как легкая ходьба, движение ногами при сидении, контрастный душ, приподнятое положение нижних конечностей в состоянии отдыха и местное лечение в виде специальных мазей и гелей венотоников.

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