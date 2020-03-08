Как влияет «пробуждение» герпеса на нервные клетки

Американские молекулярные биологи установили, что "пробуждение" вируса герпеса при ослабленном иммунитете может приводить к массовой гибели нейронов в органах чувств. Статью с результатами исследования опубликовали в научном журнале PLOS Pathogens, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Вирус герпеса является одним из самых распространенных возбудителей инфекций у человека, различные его виды поражают разные части тела. Так, вирус HHV1 вызывает простуду на губах, HHV2 поражает половые органы, а HHV6 и HHV7 приводят к лихорадке и сыпи.

Ученые пришли к выводу, что HHV1 способствует развитию болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и энцефалита. Это может быть связано с тем, что вирус после исчезновения симптомов не покидает навсегда организм, а проникает внутрь нейронов.

Там он "прячется", а после ослабления иммунитета "выходит из окопов" и вызывает простуду и формы сыпи.

Этот процесс ученые восстановили на зараженных грызунах в теплой воде. При "пробуждении" вируса нейроны начинали массово гибнуть, что было связано с процессами, вызванными размножением герпеса внутри нервных клеток.

Исследователи пока не знают, как это влияет на работу мозга и периферической нервной системы человека, однако отмечают, что гибель нейронов не является положительным явлением.