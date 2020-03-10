Почему нельзя пить кефир на ночь

С самого детства нас приучали пить стакан кефира на ночь. Но полезно ли это на самом деле, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Людям с гастритом стоит отказаться от кисломолочного продукта. Так как ночью замедляются процессы в организме, в том числе пищеварительные. Таким образом, стакан кефира на ночь может неприятно сказаться на самочувствии утром. А вот людям с нормальной работой ЖКТ ночная порция кефира не навредит - организм усваивает кальций именно в ночное время.

Кефир также может плохо подействовать на тех, кто страдает мигренями и сильными головными болями. Поскольку этот кисломолочный продукт богат белком, на усвоение которого требуется много времени, и организм не успеет восстановиться за ночь.

Кефир также не рекомендуется употреблять перед сном, так как он может спровоцировать процесс брожения в кишечнике, что скажется на работе пищеварительной системы.

Чтобы проверить, какие напитки можно пить и какие могут вызвать осложнения, врачи рекомендуют сдать тест на пищевую непереносимость, чтобы понять ваши индивидуальные особенности.