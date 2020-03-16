Врачи назвали продукты от авитаминоза

Весной многие сталкиваются с авитаминозом. Нехватка витаминов приводит к усталости, головным болям, бессоннице, частой простуде и более серьезным последствиям. Врачи назвали продукты, которые нужно есть для борьбы с авитаминозом. "Рамблер" рассказывает, что диетологи включили в этот список, передает Day.Az.

Чтобы понять, есть ли у вас авитаминоз или нет, необходимо сходить к врачу и сдать анализы. Первыми симптомами являются усталость и ощущение нехватки сна.

При первых признаках авитаминоза многие сразу начинают пить витаминные добавки. Однако, по мнению врачей, витамины организм может получить не только из таблеток, но и из обычных продуктов.

Например, витамины группы А содержатся в фасоли, моркови, свекле, тыкве и телячьей печени. Нехватку витамина D можно восполнить, добавляя в рацион грибы, масло и рыбий жир. Восстановить уровень витамина В можно при помощи морепродуктов, орехов, отрубей, кисломолочных продуктов, сухофруктов, яиц и цельнозернового хлеба. Если у вас в организме недостаточно витамина С, нужно есть яблоки и цитрусовые. Еще можно добавить в свой рацион капусту и шиповник.

Кроме того, для борьбы с авитаминозом необходимо чаще заниматься спортом, дышать свежим воздухом и находиться на солнце.