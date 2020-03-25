Как ваша работа влияет на здоровье: 5 факторов

Значительную часть дня мы проводим на работе - за компьютером, на телефоне, в положении сидя. Профессия влияет на образ жизни, настроение и здоровье, и далеко не всегда это влияние можно назвать положительным, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Сидячая работа

В положении сидя нагрузка на спину и поясницу усиливается во много раз, в некоторых случаях это может привести к защемлению седалищного нерва. Недавние исследования американских медиков подтвердили прямую связь между сидячим образом жизни и повышенным риском смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

В течение каждого часа проводите пять минут активно. Установите таймер на телефоне, встаньте и пройдитесь по коридору, поднимитесь по лестнице или даже сделайте пару кругов вокруг здания. Если вас беспокоят боли в пояснице, раз в два часа делайте упражнение на растяжку. Сядьте удобно, положите ступню левой ноги на правое колено, наклонитесь вперед и потянитесь руками к полу, вернитесь в исходное положение. Поменяйте ногу. Дома не усаживайтесь перед телевизором, а проводите свободное время как можно активнее. Многочасовой просмотр телепередач врачи связывают с массой дополнительных неприятностей - от ожирения и диабета (из-за привычки перекусывать) до повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Время за компьютером

У тех, кто проводит за компьютером больше 4 часов в день, часто возникает боль в запястьях и локтях - так называемый синдром "запястья теннисиста" и "локтя теннисиста". Из-за повторяющихся движений (которые вы совершаете, нажимая на клавиши или работая с мышкой) происходит сдавливание или ущемление нерва. Чтобы облегчить состояние, врачи обычно назначают физиотерапию и стероидные инъекции, которые помогают уменьшить боль. Но когда заболевание зашло слишком далеко, единственным эффективным средством становится операция.

Когда вы печатаете, запястья должны находиться в нейтральном положении - не прижимайте их к столу и не поднимайте слишком высоко. Идеальное положение локтей при работе за компьютером - на мягких подлокотниках кресла. Как бы вы ни были заняты, один раз в час делайте перерыв на 3−4 минуты, поскольку напряжение накапливается в течение дня.

Работа по ночам

Исследования британских медиков подтвердили: регулярно работая в то время, когда положено спать, вы подвергаете свое здоровье опасности. К примеру, у ночных медсестер риск возникновения рака молочной железы возрастает почти вдвое. Кроме того, увеличивается риск ожирения и заболеваний желудка. Причина - в нарушении ритма сна и бодрствования, а также в том, что недостаток энергии мы часто пытаемся компенсировать обильной и калорийной пищей.

Если у вас ночной график работы, очень важно высыпаться - спите не меньше 7−8 часов. Наш организм запрограммирован на то, чтобы бодрствовать в светлое время суток, поэтому заснуть днем не всегда просто. Плотно закройте шторы, наденьте на глаза повязку, пользуйтесь берушами. Если на работе у вас есть перерыв, постарайтесь поспать. Исследования показали, что даже один час сна между полуночью и 6 часами утра значительно улучшает состояние организма.

Жизнь в стрессе

Большинство из нас попадает в стрессовые ситуации, и небольшие встряски даже полезны, потому что держат нас в тонусе. Отрицательное влияние проявляется, когда мозг и тело человека постоянно находятся в напряжении и под воздействием гормонов стресса - кортизола и норэпинефрина. Это может привести к появлению лишнего веса, повышению давления, риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Физическая активность помогает замедлить секрецию гормонов стресса и снять напряжение, которое накапливается в мышцах. Полезен любой вид спорта, но аэробная нагрузка (быстрая ходьба, степ-аэробика, танцы) работает лучше всего. Еще один способ снизить уровень стресса на работе - негромкая мелодичная музыка. Слушайте любимые мелодии в наушниках, и вы будете реагировать на происходящее спокойнее.

Усталость глаз

Если вам приходится много работать за компьютером, к вечеру может проявляться целый ряд неприятных симптомов - боль и резь в глазах, покраснение, ощущение сухости и раздражения, чувство "песка". От постоянной усталости в глазу может нарушаться кровообращение, ткани испытывают кислородное голодание.

Оптимальное освещения при работе за компьютером - рассеянный непрямой свет, который не дает бликов на экране. Верхняя часть монитора должна быть расположена чуть ниже уровня глаз, а нижняя часть - приближена к вам под небольшим углом. Экран должен находиться на расстоянии 50−60 см от глаз. Если при этом вы плохо видите изображение, стоит увеличить размер шрифта. Кроме того, включите в рацион продукты, которые укрепляют сосуды (черника, черная смородина, зеленый чай, листья и плоды боярышника, морковь). Каждый час делайте 5-минутный перерыв в работе, а каждые 2 часа - выполняйте зарядку для глаз. А если появилась резь или ощущение песка, не трите глаза, чтобы не повредить роговицу.