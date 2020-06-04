Ученые выяснили новую причину опасности коронавируса для человека

Ученые Кембриджского университета в ходе исследований обнаружили в коронавирусе SARS-CoV-2 вставку, которая идентична части человеческого белка. Об этом говорится в отчете исследования, опубликованном на сайте научного журнала eLife, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что микробиологи выявили уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в человеческую клетку.

Исследователи полагают, что глобальная пандемия частично обусловлена этой точечной мимикрией, благодаря которой вирус может проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ. При этом SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.