ВОЗ прекратила испытания двух лекарств на пациентах с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое решение было принято в связи с соответствующими рекомендациями международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку препарата от COVID-19. В рамках исследования сравнивалось влияние двух препаратов на смертность от заболевания. Притом препараты тестировали исключительно на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.

Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В России за минувшие сутки выявили 6 632 новых случая коронавируса. Всего в стране зафиксировано 674 515 случаев COVID-19, выздоровели 446 879 пациентов, умерли - 10 027.