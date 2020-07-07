Коронавирус может передаваться по воздуху

Технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци допустила, что коронавирус Covid-19 может передаваться по воздуху.

"Возможность воздушной передачи вируса в общественных местах, при особенных условиях, когда это закрытые, плохо проветриваемые помещения с большим количеством людей, нельзя исключать. Однако необходимо собрать свидетельства и интерпретировать их, и мы будем поддерживать это", - сказала Аллегранци, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались. В России выявлено 693 215 случаев заражения Covid-19.