https://news.day.az/medicine/1261518.html В Россию пришел грипп
В Россию пришел грипп
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России началась циркуляция гриппа и ряда других вирусов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по ее словам, ведомство начало следить за циркуляцией различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в 17 российских регионах, было исследовано более 1,5 тысяч проб и различных вирусов.
Попова добавила, что в первую очередь происходит циркуляция вирусов негриппозной этиологии.
"Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть", - отметила она.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре