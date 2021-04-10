Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины, почему некоторые люди не подхватывают коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, причины могут быть следующие:

эти люди уже переболели другим коронавирусом;
они недавно перенесли вирусную инфекцию;
они имеют местный иммунитет.

Эксперт отметил, что антитела - маркер, который показывает, что организм уже встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей невосприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.

Вознесенский рассказал, что при коронавирусе таких людей гораздо больше, однако еще нельзя сделать однозначный вывод о причинах невосприимчивости - данный вопрос находится на научной дискуссии.