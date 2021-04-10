Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом - ВИДЕО
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины, почему некоторые люди не подхватывают коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По его словам, причины могут быть следующие:
эти люди уже переболели другим коронавирусом;
они недавно перенесли вирусную инфекцию;
они имеют местный иммунитет.
Эксперт отметил, что антитела - маркер, который показывает, что организм уже встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей невосприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.
Вознесенский рассказал, что при коронавирусе таких людей гораздо больше, однако еще нельзя сделать однозначный вывод о причинах невосприимчивости - данный вопрос находится на научной дискуссии.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре