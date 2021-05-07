Врач назвала слишком долгий сон симптомом опасных заболеваний

Слишком долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Об этом рассказала врач-невролог и сомнолог Елена Царева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она уточнила, что не стоит волноваться, если человек проводит в постели больше восьми часов, если пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. Однако если изо дня в день он проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, то стоит обратиться к врачу.

По ее словам, подобное состояние может быть связано с гиперсомнией либо с депрессией. "В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней", - объяснила Царева.