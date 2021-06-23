Роспотребнадзор рассказал об отличии пневмонии при "индийском" COVID

Эксперт Роспотребнадзора, сотрудник центра "Вектор" Александр Семенов рассказал, чем отличается пневмония при заражении индийским штаммом коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам специалиста, при так называемом индийском штамме пневмония развивается гораздо быстрее.

"За счет более высокой заразности и более высокому сродству к эпителию нижних дыхательных путей этого вируса он быстрее туда опускается, и, конечно, пневмония развивается чуть быстрее, чем у классического варианта", - рассказал эксперт агентству Интерфакс.

При этом Семенов подчеркнул, что новый штамм не является принципиально более тяжелым.

"Сказать, что индийский штамм принципиально тяжелее предыдущих, нет, он заразнее, да, но сильно тяжелее - нет", - подытожил эксперт.