Роспотребнадзор рассказал об отличии пневмонии при "индийском" COVID - ВИДЕО
Эксперт Роспотребнадзора, сотрудник центра "Вектор" Александр Семенов рассказал, чем отличается пневмония при заражении индийским штаммом коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам специалиста, при так называемом индийском штамме пневмония развивается гораздо быстрее.
"За счет более высокой заразности и более высокому сродству к эпителию нижних дыхательных путей этого вируса он быстрее туда опускается, и, конечно, пневмония развивается чуть быстрее, чем у классического варианта", - рассказал эксперт агентству Интерфакс.
При этом Семенов подчеркнул, что новый штамм не является принципиально более тяжелым.
"Сказать, что индийский штамм принципиально тяжелее предыдущих, нет, он заразнее, да, но сильно тяжелее - нет", - подытожил эксперт.
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