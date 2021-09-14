Вирусологи предрекли новые вспышки COVID-19

Директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага в беседе с Известиями допустил, что грядущий осенне-зимний сезон может привести к возникновению новых вспышек COVID-19 в Европе, передает Day.Az.

По его словам, на прошлой неделе общая эпидемиологическая ситуация в ЕС характеризовалась снижающимся уровнем заболеваемости и медленно растущим уровнем смертности. Однако вирусолог предрек, что холодный сезон и начало учебного года могут привести к новой волне коронавируса.

Как считает специалист, лишь вакцинация может ослабить нагрузку на систему здравоохранения и существенно снизить уровень смертности. "Без вакцинации, учитывая появление более заразных штаммов, мы оказались бы в критической ситуации, даже хуже, чем год назад", - полагает Мага.

Эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна согласился с мнением коллеги о вероятности новых вспышек. Однако, по его словам, очередные ужесточения и локдауны в Европе маловероятны.