Ученый рассказал, какая категория людей неуязвима перед COVID-19

Люди, болеющие простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, рассказал URA.ru завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", - пояснил ученый.

Однако, по его словам, после выздоровления от простуды или ОРВИ, когда организм ослаблен, человек может заразиться коронавирусом, и в этом случае болезнь может протекать тяжело.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус мутирует для того, чтобы активнее распространяться по воздуху. По данным экспертов, частицы "альфа"-штамма распространяются воздушно-капельным путем в 100 раз быстрее, чем "уханьский" штамм COVID-19, что показывает, что эта особенность появилась еще до возникновения "дельта"-штамма. Кроме того исследователи выяснили, что обычная медицинская маска способна удерживать до 48% вирусных частиц.