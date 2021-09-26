Двум группам пациентов с COVID-19 рекомендовали новое лечение

Группа по разработке рекомендаций ВОЗ рекомендовала использование комбинации "коктейля из антител" REGEN-COV для двух групп пациентов. Обновленный гайдлайн - врачебная рекомендация - ВОЗ по лекарствам против COVID-19 опубликован в журнале The BMJ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, первая группа - это пациенты с нетяжелым COVID-19 с наибольшим риском госпитализации. Вторую составляют тяжело или критически больные коронавирусной инфекцией, которые серонегативны - не способны к выработке антител против COVID-19. В то же время подчеркивается, что для других пациентов эффект от лечения препаратом не будет значителен.

Эксперты ВОЗ отмечают, что вторая рекомендация была основана на результатах клинического исследования RECOVERY. В ходе него REGEN-COV понизил число смертей и снизил потребность в ИВЛ у серонегативных пациентов с коронавирусной инфекцией.

REGEN-COV представляет разработанную компанией Regeneron Pharmaceuticals комбинацию из двух моноклональных антител - касивиримаба и имдевимаба. В ноябре подобную рекомендацию по использованию препарата, ранее применявшегося при лечении президента Дональда Трампа, дало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.