Названы люди, наиболее подверженные заражению COVID-19

Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Царенко назвал наиболее подверженных заражению коронавирусом людей. Как передает Day.Az, его слова приводит Om1.ru.

Специалист рассказал о существовании двух типов иммунитета у людей - стерильного и нестерильного. Первый тип активно вырабатывается у недавно вакцинированных или переболевших коронавирусом. Второй же вид отличается невысоким количеством антител в организме.

Люди со стерильным иммунитетом не должны переболеть тяжелой формой коронавируса, если только не столкнутся с особо сильным штаммом.

Нестерильный же иммунитет не защитит человека от заражения. Но при заболевании организм заново будет наращивать количество антител благодаря раннему контакту с коронавирусом.