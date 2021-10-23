Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации

Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала ТАСС о единственном пожизненном медотводе от вакцинации против коронавируса, передает Day.Az.

"Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре", - заявила Руженцова.

Она отметила, что остальные причины, по которым не рекомендуется прививаться, - временные.

Люди, получившие медотвод, должны особенно тщательно соблюдать рекомендации, которые снижают вероятность заражения, добавила Руженцова. Кроме того, она посоветовала им поговорить с лечащим врачом насчет применения профилактических препаратов.