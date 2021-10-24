Вирусолог назвал важный орган, который часто страдает при COVID-19

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что печень занимает третье место по частоте поражения при коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Вести FM", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что у заболевания несколько "любимых" органов. В первую очередь вирус атакует легкие и эндотелий сосудов, в которых большое количество рецепторов.

"У него также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени. Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции. А у детей - кишечник. Там нарушаются полностью все процессы, нарушается состояние микробиоты, что влияет на иммунитет", - подчеркнул Тимаков.

Он подчеркнул, что кроме этого коронавирус сильно влияет на иммунологическую память. Тимаков утверждает, что вирус действует как корь, которая стирает около 20-30% иммунитета человека.