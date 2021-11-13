Назальная вакцина от COVID-19 сможет дополнять «Спутник Лайт»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе со "Спутником Лайт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подтвердить это - одна из задач того клинического исследования, которое будет проводиться с вакциной", - добавил он.

Ранее Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании иммунитета к COVID-19. Также он ответил, как часто нужно использовать назальную вакцину.

В октября Минздрав России выдал разрешение Центру Гемалеи на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.