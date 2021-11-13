https://news.day.az/medicine/1403186.html Назальная вакцина от COVID-19 сможет дополнять «Спутник Лайт» - врач
Назальная вакцина от COVID-19 сможет дополнять «Спутник Лайт» - врач
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе со "Спутником Лайт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Подтвердить это - одна из задач того клинического исследования, которое будет проводиться с вакциной", - добавил он.
Ранее Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании иммунитета к COVID-19. Также он ответил, как часто нужно использовать назальную вакцину.
В октября Минздрав России выдал разрешение Центру Гемалеи на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.
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