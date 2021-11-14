Названы фатальные последствия переливания крови

Врач-гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Дмитрий Евсеев заявил, что переливание человеку крови, неподходящей для него группы, может привести к тяжелым последствиям для организма и даже к смерти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это может привести к повреждению почек, к шоку и смерти. Не так много нужно перелить, чтобы человека фактически убить. Обратимость последствий зависит от объема, от того, что было предпринято, вовремя ли диагностировали", - отметил эксперт.

По мнению Евсеева, врачи не всегда сразу понимают, что пациент получил кровь другой группы во время переливания, так как подобное явление редко встречается в медицинской практике.

Врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова в свою очередь подчеркнула, что в РФ действуют очень жесткие правила при переливании крови, а каждое действие, связанное с этой процедурой, строго регламентируется.