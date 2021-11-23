Профессор назвала способ снизить напряжение в обществе в период пандемии

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что вакцинация от коронавируса среди детей пройдет успешнее и снизит напряжение в обществе в период пандемии, если будет проводиться на добровольной основе. Такой способ она назвала в беседе с ТАСС, передает Day.Az.

По ее словам, в России сейчас 22 процента родителей готовы добровольно вакцинировать своих детей от COVID-19, и это очень много. Если эта доля привьет детей, то их примеру могут последовать еще по меньшей мере 10 процентов.

"Нужно спокойно дать им сделать это - тогда у многих из тех, кто сомневается или не хочет, появится кто-то, кто своего ребенка уже привил, и теперь спит спокойно. Этот факт всех расслабит - люди увидят примеры того, что ребенок вакцинирован и с ним все хорошо", - сказала Баранова.

Эксперт выразила мнение, что России и другим странам, которым лишь предстоит провести кампанию по вакцинации детей, следует посмотреть на опыт США. Принудительная вакцинация детей, по ее словам, зачастую вызывает лишь общественное раздражение.

Ранее заместитель руководителя центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что организация имеет независимую экспертизу безопасности вакцины против коронавируса для детей. По его словам, центр располагает данными проверки препарата от COVID-19 для несовершеннолетних, которая показала безопасность вещества для организма.