Кардиологи предупредили об опасности аспирина для сердца

Прием аспирина на 26% повышает риск развития сердечной недостаточности у людей с хотя бы одним фактором риска - курением, ожирением, гипертонией и некоторыми другими, выяснили кардиологи из Фрайбургского университета в Германии. Подробности они изложили в статье в журнале ESC Heart Failure, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые наблюдали за почти 31 тыс. человек из США и Западной Европы, имевших факторы риска развития сердечной недостаточности - курение, ожирение, повышенное давление, повышенный холестерин, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Все они были старше 40 лет и на момент начала исследования не имели сердечной недостаточности.

За 5,3 года наблюдений сердечная недостаточность развилась у 1330 участников. После корректировки на прочие факторы риска выяснилось, что регулярный прием аспирина связан с развитием сердечной недостаточности на 26%.

Чтобы уточнить результаты, понадобятся крупные многонациональные рандомизированные исследования, отмечают авторы работы. Пока же они советуют тем, кто имеет факторы риска развития сердечной недостаточности, принимать аспирин строго при необходимости.