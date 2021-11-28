Итальянский вирусолог оценила опасность штамма «омикрон»

Итальянский вирусолог, управляющая департаментом здравоохранения в университете Флориды (США) Илария Капуа заявила, что новый штамм коронавируса "омикрон" - это не последний и не обязательно самый опасный вариант COVID-19, пишет итальянская газета La Stampa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не понимаю, в чем новость. Мы знаем, что вирус продолжает распространяться среди тех, кто не привит. И появление вариантов естественно, в будущем появятся другие, и необязательно, что этот ["омикрон"-штамм] худший", - сказала Капуа.

По ее словам, в настоящий момент не происходит ничего нового и неожиданного и, прежде чем "пугать" людей, необходимо внимательно изучить новый штамм. Эксперт полагает, что главное оружие - это вакцинация. Поэтому, необходимо вакцинировать как можно больше людей в странах Африки, отметила Капуа.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 ("омикрон") был обнаружен на юге Африки. Уточняется, что он имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса, а также выдвинула гипотезу происхождения штамма.

Фото: Reuters

"Омикрон" уже выявили в нескольких европейских странах - в Германии, Чехии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Также о заражениях этим вариантом вируса сообщили в Гонконге, Израиле и Австралии.