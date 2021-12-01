Врачи выяснили, почему у беременных с COVID-19 погибают дети

Причина гибели плода у беременных с COVID-19 - инфицирование плаценты, считают израильские ученые из больницы Самсон Ассута в Ашдоде. Подробнее об этом они рассказывают в статье в журнале International Journal of Gynecology and Obstetrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно более ранним наблюдениям, риск гибели плода во время беременности у женщин с COVID-19 вдвое выше, чем у здоровых. Однако причины этого не были ясны.

Обследовав четверых пациенток, которые во время беременности заразились COVID-19 и столкнулись с гибелью плода, исследователи выяснили, что вирус инфицировал плаценту, вызвав обширные повреждения тканей, и сам плод. Это, по мнению ученых, и стало причиной смерти.

Даже если ПЦР-тест показывал низкую вирусную нагрузку у матери, инфекция все равно могла серьезно поразить плаценту, подчеркивают исследователи. Ни одна из женщин, потерявших ребенка, не была вакцинирована. У женщин, которые перенесли COVID-19 во время беременности и успешно родили, следов вируса в плаценте не было.

В целом, случаи гибели плода при COVID-19 довольно редки, поэтому большого влияния на популяцию это не окажет, отмечают ученые. Но, во избежание печальных последствий, они рекомендуют беременным не забывать про вакцинацию и другие меры предосторожности.