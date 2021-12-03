Иммунолог назвал самых опасных распространителей COVID-19

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что пациенты с сильным иммунодефицитом могут стать главными переносчиками COVID-19. Об этом он сообщил URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, речь идет, в частности, о тех, кто проходит химиотерапию или страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Самое главное - вакцинировать окружение таких пациентов и частично изолировать их самих, чтобы они не контактировали с незнакомыми.

Крючков подчеркнул, что заражение коронавирусом для пациентов с иммунодефицитом опасно, "так как организм может не справиться".