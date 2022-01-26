Ученые заявили, что COVID пробудил ретровирусы внутри человека

Ученые из Франции, Испании и Мексики обнаружили, что коронавирус может пробуждать и активировать "спящие" ретровирусные последовательности в ДНК человека, что приводит к развитию серьезных хронических заболеваний. Об этом сообщает medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Исследователям удалось обнаружить, что S-белок коронавируса может активировать в клетках крови ген эндогенного ретровируса человека (HERV), который кодирует белок ENV, участвующий в сборке вирусных оболочек.

Ранее экспрессию белка ENV в Т-лимфоцитах связывали с тяжелым респираторным дистресс-синдромом у зараженных коронавирусом пациентов. Но механизм данного процесса был неизвестен.

Ученые в ходе исследования смогли добавить рекомбинантный S-белок в культуру мононуклеарных клеток периферической крови пациентов с коронавирусом.

По результатам исследования выяснилось, что активировался ретровирусный ген, который есть у 20-30 процентов людей, зараженных коронавирусом. Отмечается, что это может быть генетической предрасположенностью среди заболевших к активации гена и респираторному дистресс-синдрому.

Более одного процента генома человека представляют собой остатки ретровируса HERV-W, что больше, чем кодирующие белок последовательности. Некоторые из этих остатков при активации могут привести к разным болезням, в том числе рассеянному склерозу.