Вспышка оспы обезьян не сможет перейти в эпидемию

Научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев заявил, что вспышка оспы обезьян, которая наблюдается в настоящее время в Европе, будет погашена в ближайшее время и не сможет перейти в эпидемию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ни о какой эпидемии речи вообще не может идти. Она (оспа обезьян) вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы. Я думаю, что в ближайшее время разберутся и погасят эту вспышку", - заявил Зверев.

Он отметил, что данный вирус изначально был обнаружен у земляных белок, которые заразили обезьян, а от обезьян затем заразились люди.