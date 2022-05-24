Вспышка оспы обезьян не сможет перейти в эпидемию - эксперт
Научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев заявил, что вспышка оспы обезьян, которая наблюдается в настоящее время в Европе, будет погашена в ближайшее время и не сможет перейти в эпидемию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ни о какой эпидемии речи вообще не может идти. Она (оспа обезьян) вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы. Я думаю, что в ближайшее время разберутся и погасят эту вспышку", - заявил Зверев.
Он отметил, что данный вирус изначально был обнаружен у земляных белок, которые заразили обезьян, а от обезьян затем заразились люди.
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